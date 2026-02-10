NBA'de Detroit Pistons deplasmanda Charlotte Hornets'a konuk oldu. Pistons, kavga ve oyuncuların oyundan atılmasıyla gölgelenen maçta Hornets'ı 110-104 yenerek Hornets'ın 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Cade Cunningham 33 sayı ve 9 ribaunt kaydetti ve Detroit Pistons , Pazartesi gecesi Charlotte'ı 110-104 yenerek Hornets'ın dokuz maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Maçta bir kavga yaşandı ve dört oyuncu oyundan atıldı. Charlotte koçu Charles Lee de, dördüncü çeyrekte oyundan atıldı.

DÖRT OYUNCU ATILDI

Üçüncü çeyreğin ortalarında Duren potaya doğru ilerlerken Diabate tarafından faul yapıldı. Duren ile Diabate karşı karşıya geldi ve gerginliğin fitili ateşlendi. Ardından Duren, sağ eliyle Diabate'nin yüzüne vurdu ve bu da 30 saniyeden fazla süren bir kavgayı başlattı.

Pistons'ın yıldızı Tobias Harris, Diabate'yi tutmaya çalışırken, Diabate, Duren'e yumruk attı. Bu kez kavgaya diğer oyuncularda karıştı. Duren geri çekildi ve Bridges ona doğru koşarak sol eliyle bir yumruk attı. Duren de bir yumrukla karşılık verdi. Diabate tekrar Duren'e saldırmaya çalıştı ve güçlükle yatıştırıldı. Isaiah Stewart, Bridges'a saldırmak için yedek kulübesinden çıktı, Bridges de bir yumrukla karşılık verdi ve oyuncular arasında arbedenin dozu büyüdü.

Yaşananların ardından Diabate, Bridges, Duren ve Stewart oyundan atıldı. Charlotte koçu Charles Lee de, dördüncü çeyrekte bir hakem kararı verilmemesi üzerine hakeme saldırmaya kalkıştıktan sonra oyundan atıldı.