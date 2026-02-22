Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuk ettiği Göztepe karşısındaki ilk golünü atan Wilfred Ndidi'nin tribünlere asker selamı vermesi merak konusu olmuştu. Nijeryalı futbolcunun, kısa zaman önce vefat eden ve eski asker olan babasını anmak için bu selamı verdiği öğrenildi.

Deneyimli futbolcuya yeni transferlerden Junior Olaitan da eşlik ederek destek oldu. Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısı, 9'da Ndidi ve 36'da Murillo'nun golleriyle Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Beşiktaş'a sezon başında İngiltere Championship ekibi Leicester City'den gelen Ndidi'nin babası, ülkesinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nijeryalı oyuncunun babası hakkında şu başsağlığı mesajını yayımlamıştı:

"Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Ndidi'nin acısını paylaşıyor; başta Ndidi ile kederli ailesi olmak üzere Beşiktaş camiasına başsağlığı diliyoruz."