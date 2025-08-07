Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve sabaha karşı İstanbul'a gelen Wilfried Ndidi, taraftarlara mesaj yolladı.

Siyah beyazlı ekip ile anlaşma sağlayan Nijeryalı orta saha oyuncusu ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

Beşiktaş formasını ilk kez giymenin mutluluğundan söz eden deneyimli orta saha "Gerçekten çok güzel bir his. Beni çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladılar. Formayı giymeden önce kulübün armasını öptüm" dedi.

Beşiktaş'a geldiği için harika hissettiğini ifade eden Ndidi, "Bu sezonun tadını çıkarsınlar. Sezon sonunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Takıma destek olmak ve bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım. Elbette daha fazla maç kazanmak için çok çalışacağım, çünkü galibiyetler kupalara götürür" sözlerini kullandı.