Sağlıklı yaşam trendi olarak son yıllarda öne çıkan “uyku boşanması”, çiftlerin daha iyi bir uyku için yataklarını ayırması anlamına geliyor.

2020’de ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; uyku boşanması uygulayan çiftlerin yüzde 59’u hem uyku hem de ilişki kalitesinde artış gözlemledi.

"TARTIŞMALAR AZALIR, GERGİNLİKLER DÜŞER"

Uyku boşanmasının kesintisiz ve derin uyku sağlayarak bu riskleri azaltabileceğini vurgulayan Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koylan, uygulamanın genel sağlığa katkılarını şöyle sıraladı:

"Horlama, dönüp durma veya farklı uyku saatleri gibi partner farklılıkları ortadan kalkar, uykular bölünmez.

Kesintisiz ve kaliteli uyku, kalp-damar sağlığından bağışıklık sistemine, metabolizmadan zihinsel sağlığa kadar pek çok sistemi olumlu etkiler.

Ayrı uyumak kişisel alan yaratır ve çiftler arasında huzuru artırır.

İyi uyku sabah dinç uyanmayı sağlar, günün enerjik ve verimli geçmesine yardımcı olur.

Uykusuzluk kaynaklı küçük tartışmalar azalır, ilişkideki gerginlik düşer.

Uyku boşanması, günümüzün hızla değişen uyku alışkanlıklarına uyum sağlamanın yanı sıra, hem bireysel hem de çiftlerin sağlığını koruma açısından da tercih edilen bir yöntem haline geliyor."