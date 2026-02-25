Ağız sağlığının kalpten diyabete kadar pek çok ciddi hastalığı önlediği biliniyor. Ancak uzmanlar, düzenli diş fırçalamanın demans gibi nörolojik hastalıklara karşı da koruyucu olduğunu belirtiyor.

50'DEN FAZLA HASTALIKTAN KORUYOR

Dişlerini günde üç kez fırçalamak ve düzenli diş kontrollerine gitmek, demans ve artrit dahil 50’den fazla ciddi hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Ağızdaki bakterilerin vücutta yayılması, Alzheimer, kanser, kalp hastalıkları ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Amerikan Bilimsel Gelişme Birliği tarafından düzenlenen panelde konuşan Alpdoğan Kantarcı, ağız sağlığının önemine dikkat çekti. Kantarcı, düzenli diş fırçalamanın demanstan korunmada etkili olduğunu vurgulayarak, “Artık diş sağlığının 50’den fazla sistemik hastalığın riskini azalttığını biliyoruz” dedi.

Kantarcı, hafif veya orta dereceli hastalığı olan kişilerde dişlerini düzenli fırçalayanların ve diş hekimine düzenli gidenlerin bilişsel tepkilerinin daha iyi olduğunu belirtti. Ayrıca diş eti hastalığının agresif formu olan periodontitisin, romatoid artrit ve demans gibi hastalıkların temel risk faktörü olduğunu söyledi.

AĞIZDAKİ BAKTERİLER KANA KARIŞIYOR

Ağız hastalıklarına yol açan bakterilerin kan dolaşımına ve beyne yayılması, kronik enflamasyona neden oluyor. Bu durum bağışıklık sisteminin eklemlere saldırmasına ve bilişsel gerilemeye yol açan plakların artmasına sebep oluyor.

Avrupa’daki ağız sağlığı durumu da endişe yaratıyor. Birleşik Krallık, vatandaşlarının diş sağlığı açısından kötü bir konumda. 2022 verilerine göre Norveç, kıtada diş sağlığına en çok önem veren ülke olarak öne çıkıyor. Sırbistan, Letonya ve Portekiz ise en düşük seviyede bulunuyor.

HANGİ ÜLKEDE DAHA FAZLA?

Euronews'in haberine göre; diş hekimi ziyaretlerinde ise Hollanda ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık, İrlanda ve Portekiz son üçte bulunuyor. Bu uçurumun arkasında yüksek maliyet, uzun randevu süreleri ve ulaşım zorlukları gibi sosyoekonomik faktörler yatıyor. Eurostat 2024 verilerine göre, bu olumsuz etkilerden en çok yaşlı nüfus etkileniyor.

Kantarcı, Batı ülkelerinde aşırı işlenmiş gıda tüketimi, hareketsizlik ve obezitenin kötüleşen diş sağlığının sebepleri olduğunu belirtti. Ayrıca yatmadan önce ve şekerli yiyeceklerden sonra diş fırçalamayı, elektronik diş fırçası kullanımını ve dili temizlemeyi önerdi.

Son olarak Kantarcı, “Cevap net, sistemik sağlık için ağız sağlığımıza dair farkındalığı artırmalıyız” diyerek ağız bakımının önemi konusunda uyarıda bulundu.