ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üyelerinden gelen güvercin tonlu söylemler değerli metaller tarafına güç veriyor. ABD verileri ve artan faiz indirimi beklentileri gümüş fiyatlarına destek veriyor. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 80’e ulaştı.

Bazı Fed yetkilileri, özellikle New York Fed Başkanı John Williams ve Guvernör Christopher Waller, iş gücü piyasasındaki zayıflığın Hazine getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasından dolayı Aralık ayında bir gevşemenin gerekebileceğini ifade etti.

Diğer yandan, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçmesi beklenen Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump gibi faizlerin daha düşük olması gerektiğini belirtti.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle gümüş fiyatları yeni günde sabah seansında 08.24'te 52,95 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, ons gümüşte görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Gram gümüş sabah seansında 08.24'te 72,15 lirada bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.