Son dönemde Türkiye’de bankaların vadeli TL mevduat faiz oranlarının yukarı yönlü harekete geçmesi, birikimini korumak isteyen birçok kişiyi yeniden mevduata yönlendirdi. Özellikle 2025 yılında bankalar arasında başlayan faiz yarışı dikkat çekiyor. Bazı bankalarda 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında yüzde 50–53 bandında faiz oranları görülebiliyor.

Örneğin 100.000 TL vadeli mevduata yatıran biri, faiz kampanyalarına göre bir ay içinde dikkat çekici bir kazanç elde edebiliyor. 500 bin TL gibi daha büyük tutarlarla yatırım yapanlar için ise kazançlar katlanıyor; bazı bankalarda aylık net getiri 15.000 TL’yi aşabiliyor.

MEVDUAT NEDEN POPÜLER OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin para politikası kararları ve bankaların rekabetçi faiz teklifleri, TL mevduatını yeniden cazip hale getirdi.

Yüksek faiz oranları, döviz ve diğer yatırım araçlarındaki belirsizlik ortamında, kısa veya orta vadeded “risksiz getiri” arayanlar için güvenli bir liman olarak görülüyor. Bankalar arasındaki faiz oranı farklarının yüksek olması, yatırımcıların “en iyi oran” için bankaları karşılaştırmasına neden oluyor; bu da yeniden mevduat hesaplarına yönelimi artırıyor.

KISA VADELİ YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR

Mevduat şu anda özellikle döviz kuru ve altın gibi araçların oynaklığından rahatsız olanlar, kısa vadeli ya da 1–3 aylık birikimini değerlendirmek isteyenler, risk almak istemeyen, sabit getiri arayan tasarruf sahipleri için cazip görünüyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR DA VAR

Vadeli mevduat, getiri ve güvenlik açısından avantajlı olsa da bazı hususlara dikkat etmek önemli: Faiz oranları bankadan bankaya ve vade sürelerine göre değişiyor, bu yüzden yatırım yapmadan önce en güncel oranları kontrol etmek gerekiyor.

Enflasyon ve vergi (stopaj) gibi faktörler, net getiriyi etkileyebiliyor. Uzun vadede getiri planlayanların, alternatif yatırım araçları ile mevduatı dengeli kullanması, risk ve getiri dengesi açısından, öneriliyor.

Not: Bu haberdeki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir.