Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3.28 değer kaybederek 10.565 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1.69 artışla 5 bin 519 liraya çıktı.
GÜVENLİ LİMAN İSVİÇRE FRANGI
Dolar yüzde 0.28 artarak 42.3320 lira, Euro ise yüzde 0.80 yükselerek 49.3040 lira oldu. İngiliz Sterlini yüzde 0.47 artışla 55.7690 liraya ulaştı.
İsviçre Frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2.17 kazançla 53.6560 liradan alıcı buldu. Güvenli liman olarak görülen İsviçre frangı, ABD tarife anlaşması umuduyla güç kazandı.