Dün ABD tarafında açıklanan istihdam rakamları piyasaları hareketlendirdi. ABD'de tarım dışı istihdam rakamları 60 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,5 oldu. Gelen istihdam rakamları sonrasında dolar endeksi sert düşerken, değerli metaller yükselişe geçti. Gümüş fiyatları yeni rekorlar başladı.

GÜMÜŞTEN YENİ REKOR

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, gümüş fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş fiyatı yüzde 4 artışla 66 doları aştı. Gün içinde 66,35 doları gören gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons gümüşteki rekorların etkisiyle, gram gümüş rekor tazeledi. Gram gümüş, 08.38'de 91,47 liraya kadar yükselerek rekor tazeledi.

GÖZLER ABD ENFLASYON RAKAMLARINA ÇEVRİLDİ

Piyasaların gözü kulağı şimdi perşembe günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü yayımlanacak, Fed’in en çok önem verdiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerine çevrildi.

