Değerli metaller piyasasında altın ve gümüşte yaşanan sert yükselişlerin ardından yatırımcıların gözü yeni fırsatlara çevrildi. Son dönemde gümüşün gölgesinde kalan paladyum, yeniden gündeme gelerek emtia piyasalarının en çok konuşulan metallerinden biri haline geldi.

Uzmanlara göre paladyumu öne çıkaran en önemli nedenlerin başında fiyatların geldiği seviyeler bulunuyor. 2022 yılında ons başına yaklaşık 3.400 dolarla zirve yapan paladyum, ardından yüzde 70’e varan bir düşüş yaşayarak 900–1.000 dolar bandına kadar geriledi. Bu seviyeler, birçok analist tarafından “dip” bölgesi olarak değerlendiriliyor.

KÜRESEL ARZ FİYATLARI YUKARIYA ÇEKİYOR

Arz tarafındaki sorunlar da paladyuma olan ilgiyi artırıyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Güney Afrika’da yükselen üretim maliyetleri, küresel arzı kısıtlarken fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

AYNI ZAMANDA KRİTİK BİR METAL

Paladyum aynı zamanda kritik bir sanayi metali olma özelliği taşıyor. Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan bu metal, hibrit araçlara olan talebin artmasıyla önemini koruyor. Elektronik ve kimya sektörlerinden gelen talep de paladyumu destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

UZMANLARA GÖRE YENİ BİR FIRSAT OLABİLİR

Uzmanlar, paladyumun yüksek oynaklığa sahip olduğuna dikkat çekerek yatırımcıların kademeli alım yapmasını ve piyasayı yakından takip etmesi yönünde uyarıda bulundu. Altın ve gümüşteki yükselişi kaçıranlar için paladyum, yüksek risk barındırsa da yeni bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Not: Bu haberdeki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.