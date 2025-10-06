Kastamonu, son yıllarda bankalardaki toplam mevduat artışında Türkiye genelinde açık ara öne çıktı. Kentteki toplam TL ve döviz mevduatı son 10 yılda yüzde 3 bin 338, son 5 yılda ise yüzde 873 oranında yükseldi. Böylece Kastamonu, tüm iller arasında en yüksek mevduat artışına sahip şehir oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE MEVDUATLAR 10 YILDA 20 KAT ARTTI

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; 2015 yılında 2,2 milyar TL olan toplam mevduat, 2025 Haziran verilerine göre 75,8 milyar TL’ye ulaştı. Uzmanlara göre bu artışta hem döviz hesaplarının büyümesi hem de bölgedeki tasarruf eğiliminin güçlenmesi etkili oldu.

BDDK verilerine göre Türkiye genelinde bankalardaki TL ve döviz mevduatlarının toplamı 2015’te 1 trilyon 167 milyar TL iken, 2025 itibarıyla 22 trilyon 912 milyar TL’ye yükseldi. Bu da yüzde 1.862’lik bir artış anlamına geliyor.

Son 5 yılda da artış oranı yüzde 649 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında Türkiye’de toplam mevduat 3 trilyon 59 milyar TL seviyesindeydi.

ANKARA MEVDUAT ARTIŞINDA GERİDE KALDI

Verilerde en dikkat çekici detaylardan biri de başkent Ankara’nın diğer illere göre mevduat artışında geride kalması oldu. Son 10 yılda Ankara’nın mevduat artışı yüzde 1.552 seviyesinde kaldı. Kentte toplam mevduat tutarı 171 milyar TL’den 2,8 trilyon TL’ye yükselse de, Türkiye geneli içindeki payı yüzde 15’ten yüzde 12,3’e geriledi.

EN AZ ZENGİNLEŞEN İLLER DE BELLİ OLDU

BDDK verilerine göre son 10 yılda mevduat artışı en az olan iller arasında Hakkari, Zonguldak ve Siirt yer aldı. Hakkari’deki artış oranı yüzde 1.025 seviyesinde kaldı.

DİĞER ÖNE ÇIKAN İLLER

Kastamonu’nun ardından son 10 yılda en çok zenginleşen diğer iller şöyle sıralandı:

Adıyaman

Diyarbakır

Şanlıurfa

Gaziantep

Antalya

Iğdır

Çanakkale

Mardin

Muğla