Türkiye gündeminde tartışmalara yol açan, AKP ile teröristbaşı Abdullah Öcalan arasında diyalog sürecine tepkiler devam ederken sürecin en sert ve etkili muhalefetini yapan Zafer Partisi tarafından kentin en işlek olduğu alana dikkat çeken bir pankart astı. AKP'nin kalesi olarak bilinen Elazığ’da bu çıkış, tepkilerin sokağa da yansımaya başladığını gösterdi. Geçtiğimiz ay yine Elazığ-Malatya yolu üzerindeki üst geçide “Öcalan hangi kapının itidir!!” ifadeleri yer aldığı bir afiş asılmıştı. Asılan afiş kısa süre sonra sökülmüştü.

ZAFER PARTİSİ’NDEN ÖCALAN TEPKİSİ

Zafer Partisi Elazığ İl Başkanlığı tarafından Elazığ-Malatya yolu üzerinde bulunan bir üst geçide dün gece saatlerinde asılan afişte,“ “Ne Apo’su, Ne Süreci! Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak!” ifadeleri yer aldı. Sabah saatlerinde vatandaşların fark ettiği afiş, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Astıkları pankarta ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak, “Bu pankart, yalnızca bir slogan değil; Türk milletinin yıllardır bastırdığı öfkenin, ihanete karşı biriktirdiği tepkinin dışavurumudur. Teröristbaşına masa kuranlara, bölücü örgütle pazarlık edenlere ve bu ihanete sessiz kalanlara karşı Elazığ’dan yükselen bir çığlıktır. Devletin valisini susturup, askerini geri çeken o rezil süreçte; teröristler şehir şehir silah depolarken, birileri ‘analar ağlamasın’ tiyatrosu oynuyordu. Bugün aynı oyunu yeniden sahnelemek isteyenler şunu iyi bilsin: Bu millet artık kandırılmaz. Ne teröristbaşına af, ne bölücüye masa! Türk milleti, kimliğini ve vatanını pazarlık masasına koymaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsuru Türk milletidir. Bu devlet etnik pazarlıklarla kurulmadı, pazarlıkla da bölünmeyecektir” ifadelerini kullandı.