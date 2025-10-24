CHP’nin ‘kurumsal hafızası’ olan SHP eski Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın, bugün Ankara’da görülecek olan ‘mutlak butlan’ davası öncesinde SÖZCÜ’ye değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli siyasetçi Murat Karayalçın “Cumhuriyeti kuran CHP, 100 yılı aşkın tarihinde ne felaketler yaşadı, ne badireler atlattı. Hepsini aşmasını bildi, yeniden doğdu. Kimse merak etmesin bu davayı da aşacaktır. Türkiye’nin 1. partisi olarak yoluna daha güçlü biçimde devam edecektir” dedi. Murat Karayalçın, şunları söyledi:

FELAKETLER YAŞADIK: CHP yüz yılı aşkın bir siyasi oluşum ve Cumhuriyeti kuran parti... Bugüne kadar çok badireler atlattı. Dünyada hiç örneği olmayacak biçimde felaket olarak nitelenebilecek bir çok olay yaşandı. 12 Eylül döneminde kapatıldı, siyasi yasaklar getirildi, Parlamento dışında kaldı. 1953 yılında Demokrat Parti’nin girişimiyle daha sonra da 12 Eylül darbesi ile mallarına el konuldu.

SALDIRILARA UĞRADIK: CHP’nin genel başkanları, yöneticileri, üyeleri saldırılara uğradı. Atatürk’ün emaneti İş Bankası hisselerine bile el konuldu. Tüm bu badireleri atlattık, CHP her seferinde daha güçlü olarak yeniden doğdu. Yüz yılı aşkın tarihimizde CHP her tür felaketi yaşadı, tümünden alnının akıyla çıktı, yoluna daha güçlü biçimde devam ediyor.

MUTLAK BUTLAN: Bugün ise hiçbir hukuki ve vicdani zemini olmayan ‘mutlak butlan’ davası ile karşı karşıyayız. Ancak kimse merak etmesin, bu da aşılacaktır. ‘Mutlak Butlan’ diye bir karar çıkacağını zannetmiyorum, çıksa bile bu da aşılacaktır. Ayrıca parti, bu konuda her tür girişimde bulundu, yeniden seçim yaptık. Mutlak butlan kararının çıkmayacağı konusunda umudum var. Çıksa bile bunca badireler atlatan bir parti bunu da aşacaktır. CHP bugün Türkiye’nin 1. partisidir ve her zamanki gibi güçlüdür.