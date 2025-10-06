Türkiye'nin en fazla kriminal olayının işlendiği şehir olan İstanbul'un suç haritası ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa’da kaydedilen suç sayısı 4 bini aşarken, İstanbul genelinde suç yoğunluğunun özellikle batı ve kuzey ilçelerinde arttığı dikkat çekti.

ARNAVUTKÖY VE BÜYÜKÇEKMECE İLK ÜÇTE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2025 yılı ilk dokuz aylık verilerine göre, kentte en fazla suç olayının yaşandığı ilçe Gaziosmanpaşa oldu. Gaziosmanpaşa’yı, yaklaşık 3 bin 800 suç olayıyla Arnavutköy, onu da 3 bin 100 vakayla Büyükçekmece izledi.

Bu veriler, kentin hızla büyüyen ve göç alan bölgelerinde asayiş olaylarının artış eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

ESENYURT DÖRT NOKTAYLA LİSTEDE

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt, suç istatistiklerinde de öne çıktı. İlçedeki dört farklı polis bölgesi, ilk 15’te yer aldı.

Esenyurt genelinde toplam suç sayısının 10 bini aştığı tahmin ediliyor. Yetkililer, ilçedeki yüksek vaka oranını “nüfus yoğunluğu, sosyoekonomik çeşitlilik ve göç hareketliliği”yle açıklıyor.

PENDİK VE KÜÇÜKÇEKMECE’DE DE ARTIŞ

Pendik ve Küçükçekmece, listede birden fazla noktayla yer alan diğer iki ilçe oldu. Pendik’te kaydedilen toplam suç sayısı 8 bine yaklaşırken, Küçükçekmece de benzer şekilde 5 bine yakın vaka ile öne çıktı.

EN DÜŞÜK SUÇ YOĞUNLUĞU KÜÇÜKKÖY’DE

Listenin sonunda yer alan bölge Gaziosmanpaşa Küçükköy oldu. Yaklaşık 1.800 suç olayıyla listenin son sırasına yerleşen Küçükköy, aynı ilçedeki diğer bölgelere göre daha düşük suç oranıyla dikkat çekti.