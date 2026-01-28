Japon otomotiv devi Nissan, elektrikli SUV modeli Ariya’nın gövdesine entegre güneş panelleriyle donatılmış konsept versiyonunu kamuoyuna sundu. Temiz Enerji Günü kapsamında tanıtılan araç, güneş enerjisi firması Lightyear iş birliğiyle geliştirildi. Konseptin temel amacı, araçların günün büyük bölümünü park halinde geçirdiği süreyi enerji üretimine dönüştürmek.

GÖVDE TAMAMEN GÜNEŞ PANELİ

Ariya’nın kaput, tavan ve bagaj kapağına yerleştirilen fotovoltaik paneller toplamda yaklaşık 3,8 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu paneller aracılığıyla toplanan enerji, doğru akıma çevrilerek doğrudan bataryaya aktarılıyor ve araç şebekeye bağlı olmadan da menzil kazanabiliyor.

MENZİL COĞRAFYAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Nissan’ın saha testlerine göre sistem, ideal güneş koşullarında menzile günlük 23 kilometreye kadar katkı sağlayabiliyor. Daha az güneş alan Londra gibi şehirlerde bu katkı yaklaşık 10 kilometre seviyesinde kalırken, Dubai gibi yoğun güneş alan bölgelerde 21 kilometreyi aşıyor.

ŞARJ İHTİYACI YÜZDE 65 AZALABİLİR

Şirket verilerine göre güneş panelli sistem, sürücülerin şarj istasyonlarına gitme ihtiyacını yüzde 35 ile yüzde 65 arasında azaltma potansiyeline sahip. Özellikle şarj altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde bu teknolojinin önemli bir avantaj sunacağı belirtiliyor.

SERİ ÜRETİM TAKVİMİ NETLEŞMEDİ

Güneş panelli Ariya’nın seri üretime ne zaman geçeceği henüz açıklanmadı. Ancak sistemin, halihazırda güneş destekli modeller arasında yer alan Toyota Prius PHEV’in sunduğu günlük yaklaşık 6 kilometrelik katkının çok üzerinde bir performans göstermesi dikkat çekiyor.