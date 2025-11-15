Son yıllarda hastalıkların artmasıyla beraber sağlıklı beslenmeye olan ilgi de artmaya başladı. Beyaz ekmeğin yerini kepek, çavdar gibi türler almaya başladı. Hangi ekmek türünün daha faydalı olduğu da merak konuları arasında yerini aldı. İşte uzmanların sıralamasıyla en sağlıklı ekmekler...

TAM BUĞDAY İLK SIRADA

Yüksek lif içeriğinden dolayı sindirimi destekleyen tam buğday ekmeği kan şekerini beyaz ekmeğe göre daha yavaş yükseltiyor. Uzmanlar vitamin ve mineral bakımından zengin olan ekmeğin tam buğday olduğunu belirtiyor.

ATALIK BUĞDAYIN GÜCÜ: SİYEZ

Genetiği değiştirilmemiş en eski buğday türlerinden biri olan siyez, düşük glisemik indeksi ve yüksek protein içeriğiyle son yılların en popüler ekmeklerinden biri haline geldi. Uzmanlar, siyez ekmeğinin özellikle sağlıklı karbonhidrat arayanların tercih listesinde üst sıralarda yer aldığını belirtiyor.

GLUTENSİZ ALTERNATİF

Doğal olarak glutensiz olan karabuğday ekmeği, demir ve magnezyum açısından zengin yapısıyla dikkat çekiyor. Kan şekerini dengelemek isteyenler için ideal seçeneklerden biri olan bu ekmek, glutensiz beslenmek zorunda olanların da ilk tercihleri arasında.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Beta-glukan lifleriyle bilinen yulaf, kalp sağlığına katkı sunan en önemli tahıllardan biri. Yulaf ekmeği ise uzun süre tok tutması ve kolesterolü düşürücü etkisiyle ön plana çıkıyor.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Gerçek ekşi mayayla uzun süre fermente edilen ekmekler, hem daha doğal hem de daha sindirilebilir olduğu için uzmanlar tarafından sıkça öneriliyor. Fermentasyon sayesinde gluteni kısmen parçalanan bu ekmekler, hassas mide ve bağırsak sorunu yaşayanlar için ideal bir seçenek olarak gösteriliyor.