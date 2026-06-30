Kenya'da geçimini sokak satıcılığı yaparak sağlayan Jedidah Murugi, inşaat sektöründe yenilikçi bir yönteme imza atarak 15 metrekarelik bir ev inşa etti. Murugi, geleneksel tuğla yerine mantar kökünden üretilen panelleri kullanarak duvar maliyetlerini yaklaşık beş kat düşürdü.

MALİYET BEŞTE BİRE İNDİ

Haber ajansı Associated Press'in (AP) yerinde incelediği projede, 15 metrekarelik yapının duvarları için yaklaşık 26.880 Kenya Şilini (yaklaşık 208 ABD Doları) harcandı. Aynı büyüklükteki duvarların geleneksel kil tuğla ve çimento ile örülmesi durumunda maliyetin 1.000 ABD Dolarını bulacağı hesaplandı. Bu yöntemle inşaat maliyetinde yüzde 80'e yakın tasarruf sağlandığı belirtildi.

TARIMSAL ATIKLAR İNŞAAT MALZEMESİNE DÖNÜŞÜYOR

Evde kullanılan paneller, Nairobi'de faaliyet gösteren "MycoTile" adlı şirket tarafından üretildi. Kenya Endüstriyel Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün tesislerinde üretim yapan firma, mantarın kök yapısı olan miselyumu tarımsal atıklar ve doğal liflerle karıştırarak kalıplar halinde kurutuyor. Elde edilen sert ve hafif levhalar, hem taşıyıcı duvar hem de yalıtım malzemesi olarak işlev görüyor. Kil fırınlarına ihtiyaç duymadan üretilen malzeme, çevre dostu yapısıyla da dikkat çekiyor.

Kullanıcı deneyimlerini aktaran Jedidah Murugi, mantar kökü panellerinden yapılan evin Kenya iklim koşullarında yüksek termal konfor sunduğunu, yapının gündüzleri aşırı sıcak, geceleri ise soğuk olmadığını, sıcaklık dengesini başarıyla koruduğunu ifade etti.

SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Laboratuvar aşamasından ticari pazara geçiş yapan MycoTile şirketi, Nairobi'deki tesislerinde şu anda ayda ortalama 3.000 metrekare yalıtım levhası ve yapı paneli üretiyor. Ürün yelpazesi duvar panellerinden çatı yalıtımına ve iç mekan dekorasyon malzemelerine kadar uzanıyor.

Uzmanlar, küresel çapta artan konut ve inşaat maliyetlerine karşı bu tür biyolojik tabanlı malzemelerin, özellikle düşük gelirli gruplar için erişilebilir ve sürdürülebilir bir alternatif olabileceğini belirtti.