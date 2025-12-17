Yıllardır mutfaklarda yer alsa da besin değeri uzun süre göz ardı edilen kaz eti, son dönemde uzmanların değerlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi. Beslenme uzmanlarına göre kaz eti yüksek kaliteli protein içeriği, dengeli yağ yapısı ve zengin vitamin–mineral profiliyle en besleyici et türleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

PROTEİN KALİTESİYLE ZİRVEYE YERLEŞİYOR

Uzmanlar, kaz etinin diğer kümes hayvanlarına kıyasla daha yoğun besin değeri sunduğunu vurguluyor. Yüksek biyoyararlanıma sahip protein yapısı sayesinde kas gelişimini destekliyor ve uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Derisi alınarak tüketildiğinde, 100 gram kaz etinde yaklaşık 22,8 gram protein bulunması özellikle spor yapanlar ve dengeli beslenmeye önem verenler için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

KAZ ETİ DENGELİ YAĞ PROFİLİ ÖNE ÇIKIYOR

Kaz eti genellikle yağlı olarak bilinse de, içerdiği yağların büyük kısmının faydalı yağ asitlerinden oluştuğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bu yağlar, kötü kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabilirken damar sağlığını da destekliyor. Kalp ve damar sağlığına dikkat eden bireylerin, porsiyon kontrolü sağlayarak kaz etini beslenme planlarına dahil edebileceği ifade ediliyor.

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİN

Kaz eti yalnızca protein değil, vitamin ve mineral çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. A vitamini cilt sağlığını desteklerken; B grubu vitaminler (B1, B2, B3, B5, B6 ve B12) sinir sistemi fonksiyonları ve enerji üretimi açısından önemli rol oynuyor. Demir içeriği ise hemoglobin üretimini destekleyerek kansızlık riskinin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

Aminoasit profili de oldukça güçlü. Lösin, izolösin, lisin ve metiyonin gibi temel aminoasitler; kas onarımı, bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi açısından kritik kabul ediliyor. Fosfor, magnezyum, potasyum, çinko ve bakır gibi mineraller ise kemik sağlığı ve zihinsel performans üzerinde olumlu etkilere sahip.

Aynı zamanda beslenme uzmanları, kaz etinin doğru pişirme ve porsiyonla tüketilmesi gerektiği konusunda uyardı.