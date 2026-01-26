Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 7’nin üzerinde artışla ons başına 110 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Yükselişte güvenli liman talebi, yatırım amaçlı alımlar ve fiziki piyasada süregelen arz sıkışıklığı etkili oldu.

Ons gümüş haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor. Sene başından bu yana rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ons gümüş bugün akşam seansına doğru 15.51'de 110,98 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

GÜMÜŞ FİYATLARI SENE BAŞINDAN BERİ YÜZDE 55 ARTTI

Artan fiyatlara rağmen özellikle Çin ve Hindistan gibi kilit piyasalarda perakende yatırımcı talebinin güçlü seyrini koruduğu aktarılıyor. Yatırımcıların giderek daha fazla 1 kilogramlık gümüş külçelere yöneldiği, Çinli üreticilerin ise artan talebi karşılamak amacıyla üretimlerini gümüş takıdan yatırım ürünlerine kaydırdığı aktarılıyor.

Makroekonomik gelişmeler de değerli metale destek verdi. Artan jeopolitik ve ticaret gerilimleri yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine sebep olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırması halinde yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayabileceğini söylemesi piyasalardaki belirsizliği artırdı.

Diğer yandan, Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yerine daha güvercin bir ismi getirebileceğine dair beklentiler, ilerleyen dönemde faiz indirimlerine gidilebileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Bu beklentiler de değerli metallerdeki güvenli liman alımlarını destekleyen faktörler arasında arasında yer aldı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.