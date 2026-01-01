Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, gece boyunca ülke genelinde rekor sıcaklık düşüşlerine yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’nin en düşük sıcaklığı Bolu’da ölçüldü. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan ve "Tabiatın Kalbi" olarak bilinen Bolu, kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte şiddetli ayazın etkisine girdi.

Abant Gölü Milli Parkı’nda sıcaklık eksi 21,3 dereceye kadar düştü. Meteoroloji istasyonlarının ölçümlerine göre, Bolu’nun diğer bölgeleri de listenin üst sıralarında yer aldı: Gerede ilçesine bağlı Samat köyü eksi 19,4 derece ile ikinci, Dörtdivan ilçesi ise eksi 18,3 derece ile üçüncü oldu.

Kentteki dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araçların camları buzla kaplanırken, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Gölet ve göllerin yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.