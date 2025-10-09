Teknoloji şirketlerinin sahibi olan milyarder isimler de son yıllarda toprağa yönelik yatırımlara hız verdi. ABD merkezli The Land Report (Arsa Raporu) dergisinin “İlk 100 Arsa Sahibi Raporu”na göre, teknoloji şirketleri sahipleri arasında en fazla toprağı bulunan iş adamı Amazon’un kurucusu Jeff Bezos. Bezos, sahip olduğu yaklaşık 1.7 milyon dönüm arsa ile ülkesinde en büyük toprağa sahip 25’inci kişi oldu.



Listede 41’inci sırada olan Microsoft’un Kurucusu Bill Gates’in ABD’de toplam 1 milyon 92 bin dönüm arsası var. Online oyun devi Shanda’nın sahibi Chen Tianqiao ise 800 bin dönüm arazi ile 82’nci sırada. Yazılım devi Oracle’nin kurucusu Larry Ellison’ın ailesi ise 630 bin dönüm ile 99’uncu sıradan listeye girdi.