Peynir, dünya mutfaklarının vazgeçilmez bir parçası olsa da sağlık üzerindeki etkileri sıkça tartışılıyor. Birçok kişi peynir seçerken sadece tadına baksa da uzmanlar; vitamin, protein, yağ ve tuz oranlarının önemine dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, sağlığa en faydalı olan üç peynir öne çıkıyor:

PERMASAN

Dünyanın en sağlıklı peyniri olarak kabul edilen Parmesan, diyetisyenlerin favorisidir. Diğer peynirlere göre çok daha az yağ içerir. 36 aya kadar bekletilerek (dinlendirilerek) üretildiği için içindeki laktoz miktarı çok düşüktür. Bu da sindirimi kolaylaştırır. Kas yapısını destekleyen protein bakımından oldukça zengindir.

MOZZARELLA

Özellikle İtalyan mutfağıyla tanınan Mozzarella, tam bir sağlık kaynağıdır. Protein, kalsiyum ve B vitamini deposudur. İçerdiği faydalı bakteriler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve sinir sistemine iyi gelir. Doktorlar, kalp ve damar sorunu yaşayanların bu peyniri güvenle tüketebileceğini belirtiyor.

FETA (BEYAZ PEYNİR)

Türkiye’de "beyaz peynir" olarak bilinen Feta, özellikle keçi sütünden yapıldığında mucizeler yaratıyor.

Potasyum, kalsiyum, çinko ve B vitaminleri açısından çok zengindir. Kalorisi düşük olmasına rağmen uzun süre tok tutar. Bu özelliğiyle diyet yapanlar için idealdir. Zeytinyağı ve sebzelerle birlikte tüketildiğinde vücudun onarım sürecini hızlandırır.