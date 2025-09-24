ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16 alımları ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü tekrar ele alacak.

Ancak dünyanın dikkatle takip ettiği anlaşmadaki bir değişiklik, yıllardan beri bahsi geçen ancak kendisi görünmeyen milli jet KAAN'ın havalanmasına kapı aralayabilir.

İngiltere merkezli Middle East Eye’In haberine göre Ankara, ABD’den F-16 savaş uçakları ve mühimmat almak yerine jet motorları talep etmeyi değerlendiriyor.

İleride F-35 programına yeniden dahil olmak isteyen Ankara, Nispeten eski F-16 uçakları yerine kendi uçağını üretmek istiyor.

Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü Washington’da Başkan Donald Trump ile yapacağı görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

F-16 MI, KAAN MI? KOLAY SEÇİM DEĞİL

Geçtiğimiz yıl Türkiye 79 modernizasyon kitinden vazgeçmiş ve bunun yerine 40 adet F-16 Viper ile mühimmat alımına yönelmişti.

Bu değişiklik anlaşmanın değerini 23 milyar dolardan 7 milyar dolara indirmişti. Ancak The Middle East Eye'a konuşan bazı yetkililere göre, şimdi bu planı da tamamen rafa kaldırılması söz konusu.

Özellikle F-16’ların kullanımında ABD’nin koyabileceği sınırlamalar ve yerli mühimmat entegrasyonu konusundaki belirsizlikler tartışmayı büyütüyor.

Türkiye’nin F-35 programından 2019’da çıkarılması sonrasında oluşan savaş uçağı açığı ise bu kararın arka planındaki en büyük etkenlerden biri.

Habere göre "bazı isimler “F-16 yerine motor almak daha mantıklı” diyerek KAAN projesine yönlendirilecek fonların daha verimli kullanılacağını düşünüyor.

Ancak KAAN’ın ilk teslimatının 2028’den önce gerçekleşmesi beklenmiyor, bu da ara dönemde alınacak kararların stratejik önemini artırıyor.

Habere göre "ABD tarafında ise Ankara’nın taleplerine kuşkuyla bakılıyor" çünkü Pentagon F-35 konusunu F-16 anlaşması tamamlanmadan yeniden açmaya sıcak bakmıyor.