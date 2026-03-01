TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 26. haftasında Bursaspor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u 6-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Bursaspor, puanını 60 yaparak liderliğini sürdürdü. Ligde 8 maçı kalan Yeşil - Beyazlılar, kalan maçlarında hata yapmayıp 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. EN ÇOK GOL ATAN TAKIM Bursaspor bu sezon Türkiye profesyonel futbol liglerinde 70 gole ulaşarak en çok gol atan takım konumuna yükseldi. Süper Lig’de Galatasaray 58 gol, 1. Lig’de Esenler Erokspor 67 gol, 2. Lig Beyaz Grup’ta ise Batman Petrol Spor 55 gol kaydetti.

