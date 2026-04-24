Şırnak’ta iki gün önce iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Merkeze bağlı Güneyçam köyü kırsalında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada her iki aileden 2’si ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ortaya çıkan görüntülerde genç ve yaşlıların sopalarla birbirlerine saldırdığı, kavgayı ayırmaya çalışan jandarma ekiplerinin ise zaman zaman müdahalede yetersiz kaldığı görüldü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.