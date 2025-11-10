EatingWell dergisinde yayımlanan makaleye göre, yeşil çayın kalp ve damar sağlığına olan faydası, içerdiği kateşin adlı antioksidan bileşiklerden geliyor. Bu bileşiklerden özellikle epigallokateşin gallat (EGCG), vücuttaki nitrik oksit seviyesini artırarak damarların genişlemesini sağlıyor.

Beslenme uzmanı Bess Berger, "Damarlar gevşediğinde kan basıncı düşer ve bu da daha sağlıklı bir dolaşım anlamına gelir" diyor.

Bir diğer uzman, Dr. Qianxi Jiang ise yeşil çayın etkisinin yalnızca kateşinlerden değil, çayın içindeki bitkisel bileşiklerin birleşiminden kaynaklandığını belirtiyor.

DAMARLARI UZUN VADEDE KORUYOR

Yeşil çay yalnızca kısa süreli tansiyon düşüşü sağlamıyor; aynı zamanda damar duvarlarını uzun vadede güçlendiriyor. 2020 yılında ScienceDirect dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, yeşil çaydaki antioksidan polifenoller damarları oksidatif stres ve iltihaplanmadan koruyarak yaşla birlikte ortaya çıkan hasarı azaltıyor.

Beslenme uzmanı Devon Golem, "Yeşil çay kateşinleri damar iltihabını azaltır, esnekliği artırır ve kanın daha rahat pompalanmasına yardımcı olur" diyor. Bu da kalbin daha verimli çalışmasını sağlıyor.

TANSİYONU GEÇİCİ OLARAK YÜKSELTEBİLİR

Her ne kadar yeşil çay, kahveye göre daha az kafein içerse de (bir fincanda yaklaşık 30 mg, kahvede ise 95 mg), duyarlı kişilerde geçici tansiyon artışına neden olabilir. Ancak bu etki genellikle birkaç saat içinde kayboluyor.

Uzmanlar, bu kısa vadeli etkinin yeşil çayın uzun vadeli faydalarını gölgelemeyeceğini vurguluyor. 2020'de Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, yeşil çayın düzenli tüketimi kalp-damar sistemi üzerindeki olumlu etkilerle bu geçici artışı dengeliyor.

DEMLENME SÜRESİ KİLİT FAKTÖR

Resmî bir öneri bulunmasa da araştırmalar, günde 3–4 fincan yeşil çay içmenin kan basıncını olumlu etkilediğini gösteriyor. En iyi sonuçların ise üç ay ve üzeri düzenli tüketimle elde edildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, çayın demlenme süresine de dikkat çekiyor:

"Polifenollerin çoğu ilk 5 dakikada açığa çıkar. Bu yüzden yeşil çayı birkaç dakika demlemek, maksimum fayda sağlar."

İLAÇ KULLANANLAR DİKKAT!

Yeşil çayın makul miktarlarda tüketimi güvenli olsa da ekstrakt formundaki yoğun ürünler, tansiyon veya kolesterol ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Bu durumda ilaçların etkisini azaltma riski vardır.

Bu nedenle, düzenli tansiyon veya kalp ilacı kullanan kişilerin mutlaka doktoruna danışması öneriliyor.

HERKES İÇİN GÜVENLİ Mİ?

Günde birkaç fincan yeşil çay çoğu insan için faydalı olsa da, bazı gruplarda dikkatli olunması gerekiyor.

Uzmanlar, kafeinin hamileler, emziren anneler, çocuklar, kalp ritim bozukluğu, anksiyete veya uyku sorunları yaşayan kişilerde olumsuz etki yapabileceğini belirtiyor.

Hamile ve emziren kadınlar için günlük 200 mg kafein sınırı (yaklaşık 2 fincan yeşil çay) öneriliyor.