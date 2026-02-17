Türkiye genelinde konut fiyatları, bölgesel dinamiklerin etkisiyle değişim göstermeye devam ediyor. Gayrimenkul değerleme verileriyle hazırlanan son rapor, büyükşehirlerin konut piyasasındaki mutlak hakimiyetinin turizm merkezlerine kaydığını ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye'nin en pahalı konutları artık İstanbul veya Ankara’da değil, Muğla’da satılıyor.

MUĞLA LİSTENİN İLK SIRASINDA YER ALDI

Listenin ilk sırasında 8 milyon 200 bin TL’lik ortalama konut fiyatıyla Muğla yer alırken, İstanbul 7 milyon 700 bin TL ile ikinci sırada kaldı. Çanakkale, Antalya ve İzmir gibi iller ise 6 milyon TL barajını aşarak listenin üst sıralarını parselledi.

EN UYGUN FİYATLI KONUTLA GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA

Fiyat listesinin sonunda ise 2 milyon 200 bin TL ile Kilis yer alıyor. Kilis'i sırasıyla Hakkari, Malatya ve Osmaniye takip ederek Türkiye’nin konut maliyeti en düşük illeri olarak kaydedildi.

EN PAHALI 10 ŞEHİR

1. Muğla – 8.200.000 TL

2. İstanbul – 7.700.000 TL

3. Çanakkale – 6.400.000 TL

4. Antalya – 6.300.000 TL

5. İzmir – 6.100.000 TL

6. Aydın – 5.900.000 TL

7. Balıkesir – 5.500.000 TL

8. Yalova – 5.300.000 TL

9. Bartın – 5.200.000 TL

10. Bursa – 5.100.000 TL