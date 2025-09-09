Geçen yıl palamutun bereketli olması nedeniyle fiyatlar düşmüş, balık severler sofralarını bolca palamutla süslemişti. Ancak bu sezon tablo değişti.

YILIN YILDIZI HAMSİ OLDU

Karadeniz kıyılarında avlanan hamsinin bolluğu hem balıkçıları hem tüketiciyi umutlandırdı. Şu an için kilosu yaklaşık 350 liradan satılan hamsinin, havaların düzelmesi ve teknelerin daha sık denize açılmasıyla birlikte 200-250 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Balıkçılar, özellikle önümüzdeki haftalarda hamsinin daha da bol çıkacağını, fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşın sofralarında en çok tercih edilen balık olacağını ifade etti.

SARDALYA VE İSTAVRİT DE SOFRALARDA OLACAK

Hamsinin yanı sıra sardalya ve istavrit de bu sezonun tercih edilen balıkları arasında yer alacak. Şu anda istavritin kilosu ortalama 250 liradan, sardalyanın kilosu ise benzer fiyatlardan satılıyor. Önümüzdeki günlerde bu iki balıkta da bolluğun artmasıyla fiyatların gerilemesi öngörülüyor. Balıkçılar, hamsinin fiyatı düştükçe sardalya ve istavritin de vatandaşın daha çok ilgisini çekeceğini kaydetti.