Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğa ve Macera Turizmi İhtisas Başkanı Mikayil Köroğlu, doğa ve macera turizminin Türkiye’de görece yeni bir sektör olduğunu belirtti. Dünya genelinde yaklaşık 20–25 yıllık bir geçmişe sahip olan bu turizm türüne ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Köroğlu, özellikle genç kuşakların bu alana yöneldiğini vurguladı.

Köroğlu, deneyim odaklı seyahat anlayışının giderek güçlendiğine dikkat çekerek, "Gittikçe de artıyor. Özellikle yeni nesil ilgi gösteriyor. Doğa ve macera anlatırken biraz belki altıda bitmiyor ama 'deneyim turizmi' olarak anladığımızda biraz daha akılda kalıcı hal alıyor. Deneyim turizmine çok ciddi merak var, özellikle yeniden" dedi.

TANITIMINA ÖNEM VERİLİYOR

Türkiye’de doğa ve macera turizminin yaklaşık 20 yıldır gelişmeye devam ettiğini dile getiren Köroğlu, bu alanda hem rehberlik hem de acente deneyimi olan birçok kişinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Sektörde edinilen bilgi ve tecrübelerin daha geniş kitlelere aktarılması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Köroğlu, "Dağ ve doğa rehberiliği de yapıyor. Birçok alanda hem şahsi hem acente deneyimi var. Bu bilgi notumuzu başka acenteler, rehberler ve Türk kişilere tanıtmak için çaba içindeyiz. Biraz idealist bir yaklaşımla bu işleri yapmak için. Dolaysıyla TÜRSAB'ın da büyük bir gücü var. 'Bu güç neden kullanılıyor' Sesimizi duyuracağımızın sonuçları" ifadelerini kullandı.

650 AKTİVİTE YAPILIYOR

Doğa ve macera turizminin oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu anlatan Köroğlu, bisiklet, kano, dağ ve kaya tırmanışı, rafting ve doğa yürüyüşü gibi toplamda yaklaşık 650 farklı etkinliğin bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi.

Örneğin deniz kanosunun Türkiye’de uzun süredir yapılan bir aktivite olduğunu belirten Köroğlu, “Örneğin deniz kanosu, dalgalara da dayanıklı bir sistemi var. Bildiğim kadarıyla TÜRSAB üyesi 15-20 yıldır yapan acenteler var. Ama biraz küçük kalıyorlar. Bunu biraz daha tüm Türkiye'ye yaymak, başka ülkelerin de 'Böyle bir turizm var' demesi için tanıtım etkinlikleri yoruyorlar. Marmaris ve o kıyı şeridinde yapılıyor. Ama bir turist sadece deniz kanosu yapmak için Türkiye'ye gelmiyor. 1 gün boyunca kanoya ayırıyor, 1 günlük rafting, düzenlediğimiz çok sayıda aktivite turları var. Bunlar her gün bir aktivite dalışı, kaya tırmanışı da var" dedi.

EN ÇOK İLGİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE

Her bölgenin kendi coğrafi özelliklerine göre farklı aktiviteler sunduğunu belirten Köroğlu, rafting, kanyoning ve bisiklet gibi yüzlerce alternatif bulunduğunu ifade etti.

En çok talep gören etkinliğin ise doğa yürüyüşleri olduğunu söyleyen Köroğlu, özellikle Likya Yolu gibi rotaların dünya çapında tanındığını belirterek, "Bulunduğu coğrafyada artık nasıl bir doğa-macera ile ilgili aktivite varsa; rafting, kanyoning, bisiklet gibi 650 alternatif turizm var ve bunlar kendi aralarında tutuluyor. En fazla ilgi gören yürüyüş. Antalya'da Likya Yolu, dünyaca ünlü bir yürüyüş yolu. Muhteşem bir kültür rotası ve kültürel yürüyüşle dünyayı tanıtıcı rol üstleniyor. Sürekli olarak doğa 1 numarada" dedi.

BİSİKLET VE DAĞ TIRMANIŞI ÖNDE

Doğa yürüyüşünün ardından bisiklet turlarının ikinci sırada yer aldığını belirten Köroğlu, yol ve dağ bisikleti rotalarının özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları ile Kapadokya bölgesinde yoğunlaştığını söyledi.

Dağ tırmanışının ise üçüncü sırada geldiğini ifade eden Köroğlu, Ağrı Dağı, Kaçkar Dağları ve Aladağlar gibi zirvelerin bu alanda önemli destinasyonlar olduğunu kaydetti.

Rafting için de Türkiye’de birçok önemli parkur bulunduğunu vurgulayan Köroğlu, Köprüçay, Saklıkent Kanyonu, Dalaman Çayı, Melen Çayı ve Fırtına Deresi gibi bölgelerin öne çıktığını belirtti.

KAYA TIRMANIŞINDA GEYİKBAYIRI DİKKAT ÇEKTİ

Kaya tırmanışının doğa ve macera turizmi içinde beşinci sırada yer aldığını belirten Köroğlu, Antalya’daki **Geyikbayırı Tırmanış Alanı**nın yılın 12 ayı tırmanış yapılabilen önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Bölgedeki konaklama tesislerinin büyük ölçüde yabancı sporcular tarafından tercih edildiğini belirten Köroğlu, "Yine Antalya Geyikbayırı'nda 12 ay kaya tırmanışı turizmi yapılabiliyor. Oradaki pansiyonlar boş kalıyor. Neredeyse yabancılaşmakle dolu. Bir de çadırlarıyla gelenler var. Türkiye'de en ünlüsü Geyikbayırı. En çok tercih edilen diğer eylemler kanyoning, kayak gibi sıralanıyor" diye konuştu.

GELİRİ KİTLE TURİZMİNE GÖRE DAHA YÜKSEK

Doğa ve macera turizminin ekonomik açıdan da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Köroğlu, butik hizmet sunan acentelerin daha küçük gruplara hitap ettiğini ancak bu turizmin yılın 12 ayına yayılabildiğini söyledi.

Köroğlu, "Doğa-macera turizmi butik hizmetleri yapan acenteler var. Bunlar binlerce, binlerce insana hitap etmiyormuş gibi gözükse de Türkiye'nin 12 ayına ve farklı bölgelerine yaydığımızda potansiyeline sahip. Kitle turizmi ya da her şey dahil sistem, Antalya'da bulabileceğiniz otelimiz var. Şimdi 600, 550, 600 belki de 700 avro bandında bir turistin başına ödediği para." değerlendirmesinde bulundu.