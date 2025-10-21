Psikologlar, insanların karakter özelliklerini ölçmek ve zekaları hakkında isabetli tahminlerde bulunmak için yıllardır karmaşık testlere başvuruyor.



Oldukça popüler olan IQ testleri ve kişilik envanterlerinin yanı sıra son yıllarda birçok üniversitenin sosyal bilimler enstitüleri tarafından hazırlanan görseller, saniyeler içerisinde kişilerin kalıp davranışları ve karakter yapılarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmakta.



Bu alanda birçok çalışma yürüten Liepāja Üniversitesi, hazırladığı son bilişsel test ile 4 farklı elma görseli üzerinden katılımcıların karakterleri ve zeka seviyeleri hakkında önemli çıkarımlarda bulunuyor.



İşte yan yana sıralanan 4 elmadan yapacağınız tercihin hakkınızda ortaya çıkardığı detaylar...



1 - Kırmızı Elma



Sulu ve olgun kırmızı elma, çoğunlukla zeki ve gelişmiş karaktere sahip insanlar tarafından tercih edilmekte. Görselin ilk sırasında yer alması ve normal şartlarda en sık tüketilen elma olması nedeniyle bu seçeneği göz ardı edenlerin aksine, ilk elmayı seçenler için gösterişsiz ve sade bir hayat arayışında oldukları söylenebilir.



Farklı olanın ve denenmemişin peşinde koşmaktansa, sizi mutlu edecek ve huzurlu hissedebileceğiniz tercihlerin yanında durmayı daha mantıklı buluyorsunuz. Karakterinizi yansıtan en önemli özellik ise yalanlardan hoşlanmamanız ve size karşı her zaman açık bir iletişim yürütülmesini arzulamanızdır.



2 - Sarı Elma



Sarı elmayı tercih edenler, tüm katılımcılar arasında en yüksek zekaya sahip grup olma başarısı gösterdi. Çalışmanın sonuç bölümünde yer verilen ifadelere göre, bu tercihte bulunanların duygularından ziyade mantıklarıyla karar verdiği ve analitik bir bakış açısına sahip oldukları belirtilmekte.



Stratejik düşünme, yaşanabilecekleri birkaç adım önceden sezme ve planlama becerisi sizi en iyi tanımlayan ifadeler arasında yer almakta.



3 - Kırmızı-Sarı Elma



İki farklı rengin iç içe geçtiği bu elmayı tercih edenler, karakter özelliklerinde de farklı kalıpları bir arada tutuyor. Hayata siyah ya da beyaz bakanların aksine gri renklerin de olduğunu kabul ediyorsunuz. Hoşlanılmayan durumlardan bile pozitif detaylar yakalayabilmeniz zaman zaman çevreniz tarafından eleştirilse de tarafsız davranılması gereken durumlarda ilk başvurulan isim her zaman siz olacaksınız.



4 - Yeşil Elma



Gerçek hayatta ekşi tadıyla bilinen yeşil elma, bu görselde ise eğlenceli karakterleri yansıtıyor. Yüksek zekanın yanı sıra güçlü sezgileri belirten bu seçenek, lider karakterli insanların her zaman ilk tercihi olmakta. Değişikliklere nasıl tepki verileceği ve çevredeki insanları örgütleme becerisi, en iyi olduğunuz yönler olarak öne çıkmakta.