Mevcut stadyum kapasitesi rekoru 114 bin kişi ile Kuzey Kore'deki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu'na ait olsa da Vietnam'ın başlattığı yeni proje, tamamlandığında bu unvanı geride bırakacak.

DEV PROJENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Daily Mail'de yer alan haber egöre trong Dong Stadyumu yalnızca bir spor tesisi olmaktan ötede aynı zamanda dev bir şehirleşme projesinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Yaklaşık 9.171 hektarlık alanı kapsayan ve toplam maliyetinin 32 milyar euroyu bulması beklenne konut ve spor kompleksi içinde inşa ediliyor.

Projenin, Vietnam'ın uluslarası alandaki imajını güçlendirmesi ve ülkenin Dünya Kupası ile Olimpiyat Oyunları gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi için güçlü bir altyapı oluşturması hedefleniyor.

TASARIMINI TARİHİ BİR SEMBOLDEN ALDI

Stadyumun mimari konsepti, Vietnam'ın en önemli kültürel simgelerinden biri olan Dong Son bronz davulundan esinlenilerek hazırlandı. Bu sembol, toplum ruhunu, gücü ve sürekliliği temsil ediyor. Yetkililer, projede geleneksel Vietnam kültürü ile modern mimarinin bir araya getirileceğini vurguluyor.

Ayrıca yapının, dünyanın en büyük açılır-kapanır çatı sistemlerinden birine sahip olması planlanıyor. Bu özellik sayesinde stadyumun yıl boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı bir merkez hâline gelmesi amaçlanıyor.

2028 HEDEFİ KONULDU

Aralık ayında ilk kazmanın vurulduğu Trong Dong Stadyumu'nun 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Projenin içinde yer aldığı dev yaşam ve spor kompleksinin tamamının ise 2035'e kadar bitirilmesi hedefleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK STADYUMLARI

Mevcut verilere göre dünyanın en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadyumları şu şekilde sıralanıyor:

1- Rungrado 1 Mayıs Stadyumu (Kuzey Kore) – 114.000

2- Camp Nou (İspanya) – 105.000

3- FNB Stadyumu (Güney Afrika) – 94.700

4- Wembley (İngiltere) – 90.000

5- Lusail Stadyumu (Katar) – 88.966

6- Rose Bowl (ABD) – 88.000

7- Estadio Azteca (Meksika) – 87.253

8- Bukit Jalil Ulusal Stadyumu (Malezya) – 87.411

9- Borg El Arab (Mısır) – 86.000

10- Salt Lake Stadyumu (Hindistan) – 85.000.