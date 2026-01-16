Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) toplam varlığı 12,7 trilyon liraya ulaşırken, 4,5 milyar dolar borcu olduğu da açıklandı. AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Savunma sanayiinde çok ciddi bir yerlilik oranına geldik. Bu gibi çalışmalardan dolayı da 360 milyar dolarlık bir fonun 4,5 milyar dolar borcunun olması da çok büyük bir borçlanma değil’’ dedi.



BOTAŞ 155 MİLYAR ZARARDA



TBMM Plan Bütçe Komisyonunda TVF’nin 2024 yılı hesapları ele alınırken konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TVF’nin içine aldığı bazı kurumların zarar ettiğini söyledi. CHP’li Veli Ağbaba ise “Cebimizden bize küfredenlere para veriyorsunuz. Akit gazetesinde küfürden başka bir şey de göremezsiniz. Vakıfbank, Akit’e ilan veriyor” dedi.



TVF’nin porföyündeki bazı şirketler şöyle:



- Borsa İstanbul

- BOTAŞ

- Çaykur

- Eti Maden

- Halkbank

- İzmir Alsancak Limanı

- Kardemir

- Kayseri Şeker

- Türk Altın Holding

- PTT

- Turkcell

- Türk Hava Yolları

- Türk Şeker

- Türk Telekom

- Türkiye Hayat Emeklilik

- Türkiye Katılım Hayat

- Türkiye Katılım Sigorta

- Türkiye Maden

- Türkiye Petrolleri

- Türkiye Sigorta

- Türkiye Teknoloji Fonu

- Türksat

- Türk Tarım

- TVF AEL Elektrik

- TVF BT ve İletişim

- TVF Enerji

- TVF Finansal Yatırımlar

- TVF Rafineri ve Petrokimya

- TVF Teknoloji Yatırımları

- VakıfBank

- Ziraat Bankası





