Kayyum haberleri art arda gelirken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyumluk görevini üstlendiği şirket sayısı da bir yılda yüzde 44.7 arttı. TMSF kontrolündeki şirket sayısı 1.002’ye çıktı. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın “TMSF, Türkiye’nin en büyük holdingleri arasında” dedi. Dalgın paylaşımında “Türkiye Varlık Fonu ve KİT’leri de sayarsak devlet en büyük müteşebbis haline gelmiş olabilir” ifadelerini kullandı.



Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, “TMSF’nin kayyumluk görevini sürdürdüğü şirket sayısı, Park Holding ve şirketleri hariç 1.012. Eylül 2024’te bu sayı 699’du” bilgisini paylaştı. “1.000’in üzerinde şirketin yönetiminde olan koca bir fon” nitelemesi yapan Cibre, bu yapıyla fonun aktif büyüklüğünün haziranda 500 milyar TL’ye yakın büyüklükte olduğunu ifade etti. Bu şirketlerde kaç kişi çalıştığı belli değil. Nisan 2025’te 770 şirkette 40 bini aşan çalışan olduğu açıklandı.



TÜSİAD'ÇILAR TMSF'NİN BU YETKİSİNİ ELEŞTİRMİŞTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgay Ciner’e yakalama kararı çıkarılması, şirketlerine de kayyum atanması kararına dayanak olarak şu açıklamayı yapmıştı:



“CMK 133/1 ve CMK 133/4-a-7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliğinin 28/09/2025 tarihli kararı ile TMSF Başkanlığı yönetim kayyumu olarak atanmıştır.”



Gazeteci Bahadır Özgür, başsavcılığın atıf yaptığı maddenin TÜSİAD yöneticilerinin gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen madde olduğunu hatırlattı.



Yasa yayımlandıktan sonra 13 Şubat’taki TÜSİAD toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan iktidarı eleştirmiş, “Yeni yasal düzenlemelerle, kamu görevlilerinin Devlet Denetleme Kurulu tarafından görevden alınmasının ve TMSF’nin şirketlere kayyum olarak atanmasının kolaylaştığını” söylemişti Turan, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” demişti.



Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ise belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dernek yönetiminin “haddini aştığını” söylemişti. Turan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ile beraber gözaltına alınıp savcılığa çıkarıldı. Dava ise hâlâ sürüyor.