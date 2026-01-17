Son dönemde yapılan analizler, kuru incirin besin profiliyle "diyetin en güçlü meyvesi" olduğunu ortaya koydu. Beslenme uzmanlarına göre incir, sadece bir tatlı alternatifi değil, adeta doğal bir ilaç deposu.

İnciri rakiplerinden ayıran en büyük özelliği, şaşırtıcı derecede yüksek kalsiyum içeriğidir. Analizlere göre 100 gram kuru incir, yaklaşık 214 miligram kalsiyum içeriyor. Bu oran, 160 miligram kalsiyum içeren kuru kayısıyı ve ortalama 272 miligram civarında kalsiyum içeren (farklı kaynaklara göre değişebilen) kuru eriği yakalıyor veya geçiyor. Uzmanlar, bu özelliğin özellikle kemik ve eklem sağlığına önem verenler ve osteoporoz (kemik erimesi) riski taşıyanlar için inciri eşsiz kıldığını belirtiyor.

İncir, lif zenginliği konusunda da şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Kuru erikten yaklaşık iki kat daha fazla lif içeren incir, sindirim sistemi üzerinde "agresif" olmayan, dengeleyici bir etki yaratıyor. Kuru eriğin bazen korkulan ani müshil etkisinin aksine incir, bağırsak florasını nazikçe destekleyerek sindirimi düzenliyor ve vücuttaki fazlalıkların atılmasına yardımcı oluyor.

Üstelik tok tutma süresi de oldukça uzun. Yüksek lif oranı sayesinde daha hızlı tokluk hissi veriyor, bu da onu diyet yapanlar için ideal bir ara öğün haline getiriyor.

KAN ŞEKERİNİ OYNATMIYOR

Kuru üzüm (Glisemik İndeks: 65) veya hurma (Glisemik İndeks: 100 üzeri) gibi meyvelerin aksine, kuru incirin glisemik indeksi 40 civarındadır. Bu düşük oran, kan şekerinde ani dalgalanmalar yaşamak istemeyenler ve insülin direncine dikkat edenler için inciri güvenli bir liman haline getiriyor.

Sağlıklı yaşam savunucularının inciri tercih etmesinin bir diğer nedeni de üretim süreci. Kuru kayısılar genellikle o parlak turuncu rengi korumak ve rafta kararmayı önlemek için kükürt dioksit ile işlenirken, incirler çoğunlukla doğal yollarla kurutulur. Daha sade ve doğal görünümü, tüketicilere "katkısız gıda" güveni veriyor.

İncir, her ne kadar mucizevi olsa da kalori açısından yoğundur (100 gramı yaklaşık 257 kalori). Bu nedenle porsiyon kontrolü şarttır. Doktorlar ve diyetisyenler, sağlıklı bir atıştırmalık olarak günde 3-4 adet kuru incirin yeterli olduğunu; bu miktarın yulaf lapasına, salatalara veya lor peynirine eklenerek tüketilebileceğini öneriyor.