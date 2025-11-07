73’üncü yaşını dün tamamlayan GÜBRETAŞ için Meclis Araştırması açılması istendi. GÜBRETAŞ grevi ve gübre fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ile tekelleşme konusunda açılması istenen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. GÜBRETAŞ’ta 3 Temmuz’dan bu yana süren grev nedeniyle piyasayı Cengiz’e ait Eti Gübre kontrol ediyor.

TBMM’deki görüşmeler sırasında AKP’li Faruk Kılıç “Her zaman çiftçilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” deyince İYİ Partili Selçuk Türkoğlu “Yanında oldun da ne oldu, çiftçi öldü” karşılığını verdi.

‘ER GEÇ HESAP SORACAĞIZ’

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da “Çiftçinin değil, Cengiz’in yanında oldunuz. Fosfat kaynaklarını Cengiz’e verdiniz. Ne mübarek adammış (!) bu Cengiz…Bütün kaynakları verdiniz, fosfat tekelleşti” diyerek, şöyle devam etti: “GÜBRETAŞ adeta bir şebeke tarafından gizli saklı içi boşaltılıp darmadağın edildi. Amonyak, üre, gübreler kimin gemicikleriyle taşındı? Mesela Burak Erdoğan’la bunun bir bağı var mı? Mehmet İhsan Arslan kim bunlar, nereden çıktılar? 380 bin çiftçinin alın terini, emeğini birilerine peşkeş çekemezsiniz. Çiftçinin hakkına hainliktir, ihanettir, soygundur, yağmadır. Er geç hesabını sizden soracağız.”

Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, 127 gündür üretimin durduğu çürütülen milli serveti konuşmayı reddetti.

Menderes kurmuştu

GÜBRETAŞ, tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek ülke tarımındaki kalite ve verimliliği artırmak amacıyla 6 Kasım 1952’de dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in talimatı ile kurulmuştu.