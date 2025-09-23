Cem YILDIRIM

Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını ile ilgili davanın 2. duruşmasında gerginlik yaşandı. Aileler yangında kaybettikleri yakınları için 78 renkli balon uçurdu. Sanık avukatları “Sosyal medya mahkemelerinde cayır cayır yargılanıyoruz” derken aileler ise sanıklara “Katiller, vicdansızlar” diye bağırdı.

Otel sahibi Halit Ergül ile 19’u tutuklu 32 sanık “Olası kasıt ile öldürme ve kasten yaralama” suçundan 582-1950 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda yapılan duruşmada Otel Müdürü Ahmet Demir “Ben kurban seçildim, sorumluluğum yok” diyerek savunma yapınca, aileler “Utan” diye tepki gösterdi.

HESAP ALMAYIN

Demir’in otele gelen turizm müdürü ve yetkililerinden hesap alınmaması için talimat verdiği de belirlendi. Demir hakimin “Turizm Bakanlığı’ndan denetime gelenler önceden haber veriyor muydu?” sorusuna “Hayır” cevabını verdi ancak whatsapp mesajlarında “Denetim için yola çıkmışlar” notu bulundu.

78 balonu gökyüzüne saldılar

Aileler duruşma öncesi 78 adet renkli balonu uçurdu. Yangında çocukları ve torunları da olmak üzere toplam 8 yakınını kaybeden Yüksel Gültekin “Ben hep evlatlarımın mezarlarına hep balon asıyorum. Burada da temsili olarak da bu balonları havalandırıyoruz şimdi. İnşallah onlar bizi duyuyorlardır” dedi.

Anne, baba ve kızları birlikte öldü

Kartalkaya’da Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kübra Altın ile kızı Alya Altın da hayatını kaybetti. Yangından kurtulan baba Hilmi Altın, “Beraber gittiğiniz Yalçın ailesinden Atakan Hocamı ve minik Derin’imi, Alya’m ve canım eşim Kübra’m ile beraber yitirdik” demişti.

Duruşma notları

Otel sahibi denetim yapan ile tanışıyordu

- Otel sahibi Halit Ergül: “Beni yanıltan denetleyen Turizm Bakanlığı’dır. Kendim de kalıyorum eşim çocuklarım torunlarım da kalıyor” dedi. Ergül soru üzerine, denetimden sorumlu Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile tanıştığını da belirtti, avukatlar Alpaslan’ın tanık olarak mahkemeye çağırılmasını istediler.

- Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu “Benim hiçbir sorumluluğum yok” derken, damadı Emir Aras ise “Orada yangının yayılacağını bilsem kendi çocuğumun eşimin otelde kalmasına izin verir miydim?” dedi. Aileler ise bu sözlere “Katiller, vicdansızlar, terbiyesizler” diye bağırdı.

- Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir: “Grand Kartal Otel ile resmi bağım yok. Savcılık beni kurban seçti.”

- FQC Global Sertifikasyon A.Ş. sahibi Ali Ağaoğlu: “Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyonu yangın tedbirlerini kapsamıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

- Elektrik teknisyeni Bayram Ütkü: “Yangında insanları kurtarmaya çalıştım, yoğun bakıma girdim. Bana elektrikleri kesin dendi, suçum yok.”

- Otel muhasebe personeli Cemal Özer: “Sadece denetime katıldım, bu yüzden 8 aydır tutukluyum.”

- Otel sahibi Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu: “WhatsApp grubunda bulundum ama otelde yetkim yoktu.” (Mağdurlar yalan söylediğini öne sürerek tepki gösterdi.)

- Otel sahibi Halit Ergül’ün damadı Emir Aras: “Ben de ailemi otelde bıraktım. Yangın var diye bağırdım ama görüntüler beni farklı gösteriyor.”

Kötülük hesap versin dönüm noktası olsun

Yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay, ise “Kartalkaya faciası organize kötülüktür.Toplumları içten içe kemiren en önemli şey cezasızlık algısıdır. Kartalkaya faciası organize kötülüktür ve verilecek karar, cezasızlık algısının yıkılmasına vesile olacaktır” dedi.

HEPSİ YARGILANMALI

Gençbay “Artık yapanların yanına kar kalmadığı bir dönem gelmelidir” diyerek şunları söyledi: “Bu sanıkları denetlemeyen ve adeta organize kötülüğe teşvik eden Turizm ve Çalışma Bakanlığı görevlileri de var. Bu otelin yapılışından, faciaya kadar görev yapan tüm valiler de bu organize kötülüğün bir parçasıdır. Bunlar da yargı önünde hesap vermelidir. Başsavcılığımızın ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu yönde girişimleri var. İnşallah dönüm noktası olacak. Hep eleştirdiğimiz yargıya olan güven konusu da belki geri dönecek.”

Sekiz yakınını kaybetti: Karar adil olsun

Yangında çocukları ve torunları da olmak üzere toplam 8 yakınını kaybeden müşteki Yüksel Gültekin “Adil bir yargılama olmadan bizim yüreğimiz soğumaz. Evlatlarımız cennettedir. Ama biz Turizm Bakanlığı’nın üç personeli ile Çalışma Bakanlığı’ndan emekli birinin önümüze getirilip sorumlu gösterilmesini aklımızla alay edilmesi olarak kabul ediyoruz. Yangından kaçırılacak mal da kalmadı. Evlatlarımızın tümü yandı, bizim acelemiz yok, hızlı değil adil karar bekliyoruz. Aklın almayacağı organize bir kötülük çetesi ve suç örgütüyle karşı karşıyayız” dedi.