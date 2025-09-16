Uzmanlara göre balık, en sağlıklı yiyeceklerin başında geliyor. Ancak tercih edilen tür, sağlığa etkilerinde belirleyici oluyor. Zengin protein kaynağı olması, omega-3 ve vitaminler barındırması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan balıkların en faydalı türleri açıklandı.

Türkiye’de kırmızı et ve tavuk daha sık tüketiliyor olsa da, mutfak kültüründeki değişimle birlikte balığa olan ilgi artıyor.

İNSAN SAĞLIĞINA EN FAYDALI BALIK

İşte insan sağlığına en faydalı balıklar:

Somon

Karadeniz’de de bol miktarda bulunan somon, omega-3 açısından en zengin türlerden biri. Kalp ve damar sağlığını desteklemesi, beyin fonksiyonlarını güçlendirmesi ve cilde sağladığı yararlarla öne çıkıyor. Ayrıca D vitamini ve yüksek kaliteli protein bakımından da güçlü bir kaynak.

Alabalık

Karadeniz’in derelerinde sıkça rastlanan alabalık, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile biliniyor. Bağışıklık ve sinir sistemini güçlendiriyor, inflamatuar süreçleri azaltıyor ve kötü kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.

Sazan

Nehirlerde görülen sazan, bağırsak fonksiyonlarını güçlendirmesi ve metabolizma hızını artırmasıyla öne çıkıyor. Kan şekerini dengelemesi, hafızayı geliştirmesi ve yaşlanmayı yavaşlatan etkileriyle dikkat çekiyor.

Uskumru

Omega-3 açısından zengin, bağışıklığı güçlendiriyor ancak cıva oranı nedeniyle kontrollü tüketilmesi öneriliyor.

Sardalya

B12 ve D vitamini kaynağı, küçük boyutlu olduğu için daha az cıva içeriyor.

Ton balığı

Protein deposu ancak büyük türlerde cıva riski bulunduğundan dikkatli tüketilmeli.

Hamsi

Türkiye’nin en çok tüketilen balıklarından, omega-3 ve kalsiyum açısından öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, bu balıkların düzenli tüketimi kalp, beyin ve bağışıklık sağlığını desteklerken, dengeli bir beslenme düzeninin de önemli bir parçasını oluşturuyor.