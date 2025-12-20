Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, yemek tutkunlarının merakla beklediği yeni listesini açıkladı. Dünya genelinde 17 binden fazla şehirden alınan yaklaşık 500 bin değerlendirme doğrultusunda hazırlanan araştırma, “lezzetin başkentlerini” ortaya koydu.

ZİRVEDE NAPOLİ YER ALDI

Listenin zirvesinde İtalya’nın Napoli kenti yer aldı. Pizza başta olmak üzere lazanya ve makarna gibi klasik lezzetleriyle öne çıkan Napoli, gastronomi meraklılarının bir numaralı adresi seçildi. İtalya’nın mutfak zenginliği listede açık ara hissedilirken, Milano ve Bologna da ilk üçte kendine yer buldu. Milano; risotto, panettone ve Campari ile dikkat çekerken, Bologna spagetti bolonez, ragu ve tortellini gibi dünya çapında bilinen tatlarıyla öne çıktı.

İtalyan şehirlerinin ağırlıkta olduğu listede farklı kıtalardan güçlü gastronomi merkezleri de yer aldı. Paris ve Viyana Avrupa mutfağının temsilcileri olurken, Mumbai Asya mutfağını ilk 10’a taşıyan şehirlerden biri oldu. Japonya’dan Osaka ve Tokyo, ABD’den New York ve San Francisco da lezzet haritasında üst sıralarda kendine yer buldu.

TÜRKİYE'DEN 2 İL VAR

Türkiye’den Gaziantep ve İstanbul, zengin mutfak kültürleriyle dünyanın en iyi 30 gastronomi şehri arasına girerek dikkat çekti. Buna karşın Birleşik Krallık’tan hiçbir şehrin listeye girememesi, araştırmanın en dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı. Hong Kong, Barselona, Bangkok ve Amsterdam gibi popüler turizm merkezleri de ilk 30 dışında kaldı.