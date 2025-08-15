Dünyaca ünlü şehir rehberi Time Out, ilk kez 30 yaş altına özel “en iyi şehirler” listesini yayımladı. Ocak ayında 18 bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, genel sıralamada Güney Afrika’nın Cape Town kenti zirvede yer alırken, gençlerin tercihlerinde tablo değişti. Z kuşağı, kültürel çeşitlilikten sosyal hayata, uygun yaşam maliyetinden yeni insanlarla tanışma imkanına kadar pek çok kriteri değerlendirerek farklı bir liste ortaya çıkardı.

BANGKOK ZİRVEDE

Tayland’ın başkenti Bangkok, mutluluk seviyesi, uygun fiyatlı yaşam koşulları ve sosyal etkileşim imkanlarıyla Z kuşağının gözdesi oldu. Hem geleneksel hem modern kültürü harmanlayan şehir, gençlere sunduğu sınırsız keşif fırsatlarıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

GENÇLERİN FAVORİLERİ

Anket, gençlerin şehir seçiminde kültürel zenginlik, gece hayatı, yaratıcılık ve erişilebilir fiyatların ön planda olduğunu ortaya koydu. İşte Z kuşağına göre dünyanın en iyi 10 şehri:

1- Bangkok, Tayland

2- Melbourne, Avustralya

3- Cape Town, Güney Afrika

4- New York, ABD

5- Kopenhag, Danimarka

6- Barselona, İspanya

7- Edinburgh, İskoçya

8- Mexico City, Meksika

9- Londra, İngiltere

10- Şanghay, Çin