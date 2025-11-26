Üstelik yalnızca bürokrasinin kolay olması değil; uygun fiyatlar, renkli gece hayatı, tarihi dokusu ve doğası da Gürcistan'ı "gidenin dönmek istemediği" ülkeler arasına soktu.

KİMLİKLE 1 DAKİKADA ÜLKEYE GİRİŞ MÜMKÜN

Türkiye ile Gürcistan arasında yapılan anlaşmaya göre Türk vatandaşları:

- Pasaportsuz,

- Vizesiz,

- Sadece yeni çipli kimlikle,

- Gürcistan’a giriş yapabiliyor.

Sınır kapılarında işlem süresi çoğu zaman 1 dakikayı bile bulmuyor. Bu durum özellikle hafta sonu tatilleri, mini kaçamaklar ve ekonomik yurt dışı planları için Gürcistan'ı popüler hale getirdi.

En çok tercih edilen şehirler: Tiflis, Batum ve Kutaisi

Türk turistlerin gözdesi olarak üç şehir öne çıkıyor:

Batum

Karadeniz kıyısında Las Vegas tarzı ışıkları, casinoları, sahil şeridi ve renkli gece hayatıyla ünlü.

Tiflis

Kaplıcaları, sokak sanatı, tarihi sokakları ve uygun restoranlarıyla kültür turizminin merkezi.

Kutaisi

Yeşil doğası, kanyonları ve bütçe dostu otelleriyle son dönemde yükselişte.

Türkiye’den bu şehirlere uçuşlar ucuzlamışken, özellikle sınır illerinden karayolu ulaşımı da çok kolay.

FİYATLAR TÜRKİYE'YE GÖRE AVANTAJLI

Birçok turistin "dönmek istemiyorum" demesinin sebebi yalnızca özgür atmosfer değil, aynı zamanda ekonomik yaşam koşulları:

- Restoran fiyatları Türkiye'den daha ucuz.

- Ulaşım ve konaklama bütçe dostu.

- Alkol ve eğlence maliyetleri düşük.

- Market ürünleri hala Türkiye'den daha uygun.

TL karşısında lari (GEL) artsa bile Gürcistan, hala Türk turistler için "ekonomik Avrupa" deneyimini yaşatan ülke niteliğini koruyor.

DOĞASI NEFES KESİYOR

Gürcistan, doğa turizmi açısından Balkanlar ve Avrupa’nın çoğunu geride bırakıyor:

- Dağ köyleri

- Buzul gölleri

- Şarap bağları

- UNESCO korumasındaki manastırlar

- Kanyondan karla kaplı zirvelere uzanan manzaralar

Özellikle Kazbegi bölgesi, sosyal medyada viral olan görüntüleriyle her yıl binlerce Türk turisti çekiyor.

GÜRCİSTAN'I POPÜLER YAPAN 5 SEBEP

- Pasaport ve vize yok → Sadece kimlikle giriş yapılabiliyor

- Uygun fiyatlı tatil

- Tiflis ve Batum’un canlı sosyal hayatı

- Doğal güzellikler + kültürel çeşitlilik

- Türkiye’ye yakınlık.