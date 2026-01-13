ABD’nin Nebraska eyaletindeki Monowi kasabası, Guinness Dünya Rekorları’na giren tek kişilik nüfusuyla modern dünyanın en ilginç yerleşim yerlerinden biri olma özelliğini koruyor. 90 yaşındaki Elsie Eiler, kasabanın hem belediye başkanı hem de tek vatandaşı olarak tarihe geçti.

Bir zamanlar demiryolu üzerinde 150 kişinin yaşadığı, hapishanesi ve restoranlarıyla canlı bir merkez olan Monowi, günümüzde sessizliğe bürünmüş durumda. İkinci Dünya Savaşı sonrası kırsal ekonominin çökmesiyle göç veren kasabada, bugün sadece Elsie Eiler yaşıyor.

TEK BAŞINA BİR HÜKÜMET

90 yaşındaki Eiler, kasabanın tüm resmi görevlerini tek başına yürütüyor. Kendisini belediye başkanı seçen Eiler, aynı zamanda kasaba katibi, sayman, barmen ve kütüphaneci olarak görev yapıyor. Eiler, her yıl tavernasına belediye başkanlığı seçimleri için ilan asıyor ve sandığa giderek tek oyu kendisine veriyor. Kasabanın bütçesini de yöneten yaşlı kadın, federal fonlardan yararlanmak için gerekli evrakları her yıl düzenli olarak imzalıyor.

KİMSE YAŞAMASA DA MEKANI DOLU

Kasabada resmi olarak başka kimse yaşamasa da, çevredeki 30 millik alanda yaşayan müdavimler, Elsie’nin işlettiği mekanı doldurmaya devam ediyor. Eiler, dördüncü ve beşinci kuşak müşterilerinin artık kendi bebeklerini görmeye getirdiğini belirterek, "Burası bir kasabadan ziyade büyük bir aile gibi" ifadelerini kullandı.