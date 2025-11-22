"Horoz yumurtası" denilen şey isminden dolayı birçok kişiyi şaşırtsa da elbette bir horozun yumurtlaması mümkün değil. Horozların yumurta kanalı olmadığı için biyolojik olarak böyle bir durum söz konusu olamaz.

Bu ilginç terim aslında, bir tavuğun üretim döneminin sonuna yaklaştığında bıraktığı çok küçük boyuttaki yumurtaları ifade eder. Kısacası kümeste "horoz yumurtası" görüldüğünde, sürüdeki tavuklardan birinin artık yumurtlamayı bırakacağı anlaşılır.

HOROZ YUMURTASI NEDEN SAĞLIKLI?

Bu küçük yumurtaların yenilip yenilemeyeceği merak konusu olabilir. Cevap: Evet, yenebilir.

Horoz yumurtaları, marketlerde gördüğümüz tavuk yumurtalarının içeriğiyle aynı. Fakat yalnızca boyut olarak belirgin şekilde küçük. Çoğu zaman bir bıldırcın yumurtasına yakın büyüklükte olan horoz yumurtaları norma yumurtayla aynı renge sahiptir. İnsanlar tarafından tüketilmesinde hiçbir sakınca yok ancak genellikle çok küçük oldukları için ya çöpe atılır ya da evcil hayvanlara verilir.

TAVUKLARIN KÜÇÜK YUMURTLAMASININ NEDENİ

Küçük yumurtalar çoğunlukla genç tavukların ilk üretim döneminde görülür. Bu oldukça doğal bir süreç ve birkaç ay içinde yumurtalar normal boyutuna ulaşır.

Eğer küçük yumurtalar yaşlı tavuklardan geliyorsa sorun çoğu zaman bakım ve beslenme koşullarından kaynaklanır.

Uzmanlara göre:

Tavukların yemi en az %16–17 oranında protein içermelidir.

Yarka yemleri, soya unu, ayçiçeği küspesi gibi takviyeler beslenmeye eklenebilir.

Zaman zaman haşlanmış yumurta veya peynir verilmesi de faydalı olabilir.

Ayrıca yumurtanın büyüklüğünü etkileyen bir diğer unsur kalsiyum eksikliğidir. Bu durum için:

Yeme özel kalsiyum premiksleri eklenmeli,

Tavuklara kabuk kırığı veya kireç taşı gibi kalsiyum kaynakları sunulmalıdır.

Uzmanlar son olarak, tavuklarda periyodik olarak kurt ve parazit kontrolü yapılmasını öneriyor.