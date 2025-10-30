Kış aylarında hastalıklardan korunmak için genellikle tarhana veya tavuk suyu çorbasına yöneliyoruz. Beslenme uzmanlarına göre asıl şifa, bu iki klasik tarifte değil brokoli ve bademle hazırlanan yeşil çorbada gizli. Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendiren, vücudu toksinlerden arındıran ve enerji veren bu özel karışım, hem lezzetiyle hem de sağlık faydalarıyla kışın yeni favorisi oldu.

BROKOLİ VE BADEM BİRLİKTELİĞİ DOĞAL BİR KALKAN OLUŞTURUYOR

Uzmanlara göre brokoli, içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücudun savunma sistemini güçlendiriyor ve hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Badem ise E vitamini ve sağlıklı yağlar açısından zengin yapısıyla hücre yenilenmesini destekliyor. İngiliz beslenme uzmanı Dr. Emily Rogers, brokoli ve bademin birleşiminin “kış aylarında vücudu hem içeriden onaran hem de cilde canlılık veren mükemmel bir denge” yarattığını söyledi.

HAFİF VE BESLEYİCİ BİR SEÇENEK

Brokoli ve badem çorbası, hem hazırlanışı kolay hem de klasik tariflere göre çok daha hafif bir seçenek. Haşlanmış brokoli, sotelenmiş soğan ve birkaç adet badem, blender’da pürüzsüz bir kıvam alıyor. Krema yerine badem kullanılması, bu çorbayı hem laktozsuz hem de düşük kalorili hale getiriyor. Hafif yapısına rağmen oldukça besleyici olan bu karışım, sindirim sistemini rahatlatırken uzun süre tok kalmayı da sağlıyor.

HAFTADA BİRKAÇ KEZ TÜKETİN

Beslenme uzmanı Sophie Lane, “Kışın haftada birkaç kez brokoli ve badem çorbası tüketmek, bağışıklık sistemini desteklerken ciltteki kuruluk ve matlaşmayı da önler. Bu çorba hem detoks etkili hem de enerji verici bir seçenektir” diyor. Lane’e göre, düzenli tüketildiğinde kan dolaşımını artırıyor, kolesterolü dengeliyor ve vücutta iltihap oluşumunu azaltıyor.