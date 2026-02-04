Pazardaki rekabetin dozajı artarken, listenin zirvesinde yaşanan değişim dikkat çekti. Çinli otomotiv devi BYD, ocak ayında gerçekleştirdiği atakla hem Tesla'yı hem de yerli üretici Togg'u geride bırakarak satış listelerinin ilk sırasına yerleşti.

BYD MODELLERİYLE ZİRVEYE YÜKSELDİ

Ocak ayı verilerine göre BYD, yeni nesil modelleriyle pazarda güçlü bir hakimiyet kurdu. Markanın Atto 2 modeli 1.382 adetle en çok satan bireysel model olurken, onu 1.217 adetle yine aynı markanın Sealion 7 modeli takip etti.

Çinli üreticinin bu başarısında, 2025 yılının son aylarında yaşanan teslimat sarkmalarının giderilmesi ve yeni modellerin pazara hızlı girişi etkili oldu. BYD, toplamda 3 bin 864 adetlik satış rakamına ulaşarak marka bazında da liderliğini ilan etti.

TOGG İSTİKRARINI KORUDU

Yerli otomobil üreticisi Togg, ocak ayında iki farklı modeliyle üst sıralardaki yerini korumaya devam etti. T10X modeli 1.090 adetlik satışla üçüncü sırada yer alırken, markanın yeni modeli T10F 939 adetlik satışla dördüncü sıraya yerleşti.

Togg, toplamda 2 bin 29 adetlik satış rakamıyla pazarın ikinci en güçlü markası olmayı sürdürdü. Yerli markanın bu istikrarlı performansı, elektrikli araç pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.

Ocak 2026’da en çok satılan elektrikli otomobil modelleri:

BYD Atto 2 – 1.382

BYD Sealion 7 – 1.217

Togg T10X – 1.090

Togg T10F – 939

KGM Torres – 910

BYD Seal U – 596

Volvo EX30 – 587

Tesla Model Y – 490

MINI Countryman – 324

BYD Seal – 283

PAZARDA REKABET GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Veriler, Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarının artık sadece birkaç marka arasında değil, çok daha geniş bir rekabet alanında şekillendiğini ortaya koydu. KGM, Volvo ve Tesla gibi markalar da satış adetleriyle pazardaki paylarını korumaya çalıştı.

Özellikle Çinli üreticilerin yükselişi ve yerli marka Togg’un rekabetçi tutumu, Avrupa ve ABD menşeli markaların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Uzmanlar, 2026 yılı boyunca rekabetin çok daha sertleşeceği öngörüsünde bulundu.

Ocak 2026’da en çok satan elektrikli otomobil markaları:

BYD – 3.864

Togg – 2.029

KGM – 910

Volvo – 834

Tesla – 490

Hyundai – 414

Citroen – 409

Opel – 329

MINI – 324

Mercedes – 309