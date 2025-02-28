Doktor Eric Berg, kan şekeri seviyelerinde ciddi sorunlara yol açabilecek bir karbonhidrat türü hakkında uyarıda bulunarak, bu maddelerin “şekerden daha tehlikeli” olabileceğini ve vücutta önemli kan şekeri artışlarına neden olabileceğini belirtti. Berg, maltodekstrin adlı karbonhidratın tehlikelerine dikkat çekti.

ŞEKERDEN DAHA TEHLİKELİ

Berg, son yayınladığı videosunda, kan şekerini sabit tutmak isteyenlerin maltodekstrinden uzak durmaları gerektiğine dikkat çekti. Şekerin, genellikle en zararlı karbonhidrat olduğu düşünülse de, Berg'e göre, maltodekstrin bu şekerden daha tehlikeli ve "Glisemik indeks"e dikkat çekerek, bu karbonhidratın şekerden bile daha tehlikeli olduğunu ifade etti. Şekerin glisemik indeksi 65, maltodekstrin 116 ile 136 arasında yer alıyor ve bu durum kan şekerini hızla yükseltebilir.

Maltodekstrin, birçok işlenmiş gıda ürününde bulunan ve yüksek glisemik indekse sahip bir karbonhidrattır. Doktor Berg, bu maddenin genellikle şekersiz ürünlerde bile yer aldığını ve aslında bir şeker gibi davranarak kan şekerinde hızlı artışlara yol açtığını belirtti. Berg, "Etiketleri okumaya başlayın ve maltodekstrinden uzak durun" ifadelerine yer verirken, tüketicilere bu karbonhidratı içeren ürünleri tüketmeme tavsiyesinde bulundu.

KAN ŞEKERİNİ HIZLA YÜKSELTİR

Diğer sağlık uzmanlarına göre, maltodekstrin aslında bir polisakkarit olup, mısır, buğday, pirinç, patates veya manyok gibi farklı bitkilerden elde edilen bir nişastadır. Şeker olarak sınıflandırılmasa da yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekerini hızla yükseltir. Aynı zamanda buğdaydan elde edilen maltodekstrin, glutene duyarlı kişiler için ekstra bir risk taşıyabilir.

Maltodekstrin, işlenmiş gıdalarda lezzet, doku ve raf ömrünü artırmak için yaygın olarak kullanılan bir bileşendir. Kahvaltılık gevrekler, meşrubatlar, tatlılar, süt ürünleri ve spor içeceklerinde sıklıkla bulunur. Aşırı tüketimi ise yüksek kolesterol, kilo alımı ve tip 2 diyabet riskini artırabilir.