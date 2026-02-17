UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada adeta Barış Alper Yılmaz fırtınası esti.

Karşılaşmanın ilk yarısında kendisini savunan sol bek Andrea Cambiaso'nun 18. dakika sarı kart görerek cezalı duruma düşmesini sağlayan Barış Alper Yılmaz, hemen her pozisyonda İtalyan savunmacıya zor anlar yaşattı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ikinci yarı başlarken Andrea Cambiaso'nun ikinci sarı kartı görme riski nedeniyle değişikliğe gitti. Oyuna 46. dakikada giren Juan Cabal da Barış Alper Yılmaz'ı savunmakta zorlandı. Kolombiyalı sol bek, bir pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası 59. dakikada sarı kart gördü. Milli futbolcu karşısında zor anlar yaşayan Juan Cabal, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı bir başka faul sonrası 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İlk yarıda Cambiaso'yu cezalı duruma düşüren Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda da Cabral'ın kırmızı kart görerek sahada sadece 22 dakika kalmasına neden oldu.

Juventus'un sol beklerine zor anlar yaşatan Barış Alper Yılmaz, 77. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.