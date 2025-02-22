Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir ve bu öğünü atlamak, uzun vadede sağlık problemlerine neden olabilir.

Amerikalı yazar ve uzun ömür araştırmacısı Dan Buettner, farklı ülkelerdeki insanların ne yediğini ve bunun uzun yaşama nasıl katkıda bulunduğunu inceledi. Japonya, İtalya, Kosta Rika, Yunanistan ve Kaliforniya'daki 'Mavi Bölgeler' olarak bilinen yerlerdeki insanların yaşam tarzlarını araştırarak, uzun ömrü destekleyen yiyecekleri açıkladı.

UZUN ÖMÜR İÇİN YULAF EZMESİ TÜKETİN

Sosyal medyada yaptığı bir açıklamada, bu kişilerin kahvaltıda genellikle bir şeyler yediklerini belirtti. Buettner, "Uzun ömür için en iyi kahvaltı yulaf ezmesidir. Yulaf, lif açısından zengindir, lezzetli hale getirilebilir ve herkesin bütçesine uygun" dedi. Yulaf ezmesi, süt veya suyla karıştırılarak yapılan, sağlıklı ve uygun fiyatlı bir kahvaltı seçeneğidir. Yulafı meyve, tohum veya bal gibi sağlıklı malzemelerle zenginleştirerek her gün farklı bir tat elde edebilirsiniz.

Ancak Buettner, tüm yulafların aynı olmadığını vurguluyor. "Bazı hızlı pişirilen yulaflar, insülin seviyelerini yükseltme eğiliminde olabilir, bu da kan şekeri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir." ifadelerine yer verdi. En iyi seçenek ise çelik kesilmiş yulaf. Bu yulaflar daha yavaş pişer ve vücutta şekerin yavaşça serbest kalmasını sağlar. Bu da insülin seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur.