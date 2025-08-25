İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda kadının boy kısaltma ameliyatı için İstanbul'daki özel kliniklere başvurduğu belirtildi. Habere göre, yalnızca 2023 yılından bu yana bir klinikte 10 yabancı hastaya bu işlem uygulandı. Klinikte cerrahi işlemlerin yanı sıra hastalara şehir turları, restoran gezileri ve tekne turları gibi sosyal aktivitelerin de sunulduğu bildirildi.

ESTETİK İÇİN ZORLU YOL: CERRAHİ

Boy kısaltma ameliyatı, estetik müdahalelerin ötesine geçen ciddi bir cerrahi işlem. Operasyon sırasında uyluk kemiği cerrahi olarak kesiliyor ve bir parça kemik çıkarılıyor. Daha sonra, kemik uçları metal bir çubukla sabitleniyor. Bu süreçte hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir iyileşme dönemi geçirdiği ifade ediliyor.

Cerrahlar, bu operasyonla üst bacakta yaklaşık 5,5 santimetreye, alt bacakta ise 3 santimetreye kadar boy kısaltmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak işlem, yalnızca estetik kaygılarla sınırlı değil; bazı durumlarda duruş bozukluğu, diz ekleminde ağrı gibi tıbbi gerekçelerle de tercih edilebiliyor.

RİSKLER GÖZARDI EDİLMEMELİ

Uzmanlar, bu tür operasyonların ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. Kas gücünde azalma, eklem instabilitesi, enfeksiyon riski ve uzun süren fizik tedavi süreci, ameliyatın bilinen komplikasyonları arasında. Nadir görülen ancak en tehlikeli komplikasyonlardan biri ise yağ embolisi, bu durum hayati tehlike yaratabiliyor.

Kadınların bu operasyonlara yönelmesindeki en dikkat çeken gerekçeler ise toplumsal beklentiler ve özel hayatlarındaki deneyimler. Online forumlar ve sosyal medya platformlarında birçok kadın, uzun boylu olmaktan dolayı ilişkilerinde zorluk yaşadığını belirtiyor. “Hoşlandığım erkeklerden uzun görünmek istemiyorum” veya “erkeklerin, kendilerinden uzun kadınlarla birlikte olmaktan rahatsız olması” gibi ifadeler, bu tercihin altında yatan nedenlerden bazıları.

Konuyla ilgili yapılan bazı araştırmalar da, erkeklerin büyük çoğunluğunun partnerlerinden daha kısa olmak istemediğini, kadınların ise genellikle kendilerinden uzun erkekleri tercih ettiğini gösteriyor.