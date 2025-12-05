1988’den bu yana hayatında kimsenin olmadığını dile getiren ve yıllardır zarafetinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü oyuncu Nebahat Çehre, son açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeşilçam’dan televizyon dünyasına uzanan kariyerinde unutulmaz pek çok karaktere hayat veren Çehre’nin, “Şehir içinde şortla dolaşılmasını doğru bulmuyorum.” sözleri kısa sürede büyük tartışma yarattı.

Bir zamanların güzellik kraliçesi olarak adım attığı sahne yolculuğunu, yıllar içinde ekranların en güçlü kadın figürlerinden birine dönüştüren Çehre, bugün hala geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

KUŞAKLAR ARASI HALA POPÜLER...

Özellikle Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl'daki Ayşe Hafsa Valide Sultan performansları, onun kuşaklar arası popülaritesini sağlamlaştıran en önemli yapımlar arasında yer alıyor.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN SÖZLER...

Nebahat Çehre, yaptığı bir röportajda “Şort şehirde giyilmez, ancak sayfiye yerlerinde olur.” şeklindeki yorumuyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu ifadeleri, Okan Mermer’in kamerasına yansıdıktan sonra sosyal medyada hızla yayıldı.

Kimi kullanıcılar Çehre’nin sözlerine katılarak destek verirken, bir diğer kesim ise ifadeleri eleştirerek tepki gösterdi. Çehre’nin gündem olan bu çıkışı, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.