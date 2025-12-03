Aşk-ı Memnu dizisindeki "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle hafızalara kazınan Çehre, yalnızca oyunculuğu değil, duru güzelliği ve yaşına meydan okuyan formuyla da gündem olmayı başarıyor. Ünlü isim, modaya dair son açıklamasıyla yine konuşuldu.

20 YILDIR AYNI PANTOLONU GİYİYOR

Katıldığı bir davette görüntülenen Nebahat Çehre, 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada oldukça samimi bir itirafta bulundu. Şıklığıyla göz dolduran usta oyuncu, “Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum” diyerek hem tebessüm ettirdi hem de sade ve zamansız tarzına vurgu yaptı.

DOĞALLIKTAN YANA

Geçtiğimiz günlerde katıldığı başka bir etkinlikte de basın mensuplarıyla sohbet eden Çehre, "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" sözleriyle esprili bir çıkış yapmıştı. 82 yaşındaki başarılı oyuncu, hemen ardından güzelliğin sırrını şöyle açıklamıştı:

"Bence güzelliğin sırrı doğallık."